Atacante do Remo fala sobre artilharia no clube: 'Espero seguir fazendo gols'

Apesar da reformulação do meio para frente, o Clube do Remo começou a temporada 2021 com um número bom de gols. Em duas partidas do Campeonato Paraense, foram sete gols. E um jogador tem sido fundamental para o ataque do Remo. É o atacante Renan Gorne, que jogou no Paysandu em 2018 e não teve a mesma expressividade que começou a ter no Remo.bRenan Gorne marcou três dos sete gols, sendo o artilheiro do clube. O jogador espera continuar no mesmo ritmo nos outros jogos que o time tem pela frente.

O primeiro será contra o Itupiranga, na quinta-feira (11), às 18 horas, no Baenão. O outro será no dia 16 de março, às 20 horas, contra o Esportivo-RS, em Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS), pela primeira fase da Copa do Brasil.

"Fico muito feliz com por mais uma vitória conquistada nesse início de campeonato. O time se portou bem mesmo a gente saindo atrás do placar e temos que ressaltar o espírito de luta da equipe no jogo. Estou podendo ajudar o time e espero seguir fazendo gols", disse o atacante, em publicação do Remo na rede social, após a vitória de 3 a 2 em cima do Bragantino.

