Atacante do Remo avalia situação da equipe na Série B: ‘Falta um capricho maior’

O atacante Lucas Tocantins foi um dos únicos que não saiu vaiado de campo pela torcida após a derrota para o Londrina, na noite de terça-feira, pela 33ª rodada da Série B. Agora, com dois jogos fora de casa, ele sabe que a responsabilidade aumenta. Até pelo fato do Remo estar apenas três pontos do Z-4.

“A gente vai procurar trazer esses pontos nos próximos jogos. Assim como fomos para BH e vencemos o Cruzeiro em um jogo difícil. Claro que, infelizmente, ontem a vitória não veio. Todos estavam esperando por isso, jogadores e torcida. Agora é procurar fazer ótimos jogos e pensar no próximo jogo e trazer os três pontos”, comentou.

Lucas Tocantins teve chances para marcar, mas ficou só na vontade. O jogador comentou falou sobre o momento do Remo e o que é preciso fazer para vencer as próximas partidas da Série B.

“Acho que o método é trabalhar e focar nos jogos que vamos ter pela frente. Infelizmente, a bola não está entrando apesar de a gente tentar criar. Claro que acontecem os bloqueios, o que é normal. Mas falta um capricho maior na frente para finalizar em gol para vencer a marcação e goleiro do adversário”, afirmou o atacante.

O jogador ainda pediu desculpa pela atuação da equipe no jogo em casa e parabenizou a torcida pelo apoio, apesar do resultado ruim.

“A gente procura sempre a vitória mas ela não veio. Acho que o torcedor fez a parte dele. Nos apoiaram em todos os jogos. Compareceu e vibrou. Infelizmente, ontem a vitória não veio. Mas é dar os parabéns a torcida por ter nos apoiado até o fim. Agora é focar nos próximos jogos e quem sabe trazer essas vitórias”, disse.

Agenda

Na 11ª colocação, com 41 pontos e apenas três do Z-4, o Remo tem duas partidas fora de casa.

A primeira será na sexta-feira contra o CSA-AL, às 17 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Depois, o time viaja para Ponta Grossa (PR), onde enfrenta o Operário, na terça-feira (9), às 19 horas, no Germano Kruguer.

O reencontro com a torcida só vai ocorrer em duas semanas, quando o time enfrenta o Goiás, na segunda-feira (15), às 18 horas, no Baenão, pela 36ª rodada.

Todos os jogos terão transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.