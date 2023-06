Às vésperas de duelo com o Figueirense, Remo apresenta atacante; confira

Sem perder há cinco jogos na Série C do Brasileirão, o Remo continua se reforçando para o restante do torneio. Na tarde de sexta-feira (23), o clube azulino apresentou o atacante Élton, de 37 anos, antes da partida contra o Figueirense-SC, às 16h30 deste sábado (24), no Mangueirão.

Élton não entra em campo desde 6 de maio, ainda pelo Juventude, na Série B, e fez apenas três partidas neste ano. Ainda assim, deve ser opção para o técnico Ricardo Catalá.

"Fiquei um período sem jogar, mas tem uma semana que estou aqui e estamos aprimorando a parte física. Acredito que já vou estar à disposição do professor", disse o reforço do Leão.

Questionado sobre os detalhes do acerto com o Remo, Élton disse que não houve dificuldades. Após deixar o Juventude, com pouco espaço ao longo da temporada, o jogador encontrou no Leão uma chance para provar que tem futebol para ser útil em um torneio competitivo:

"As negociações foram bem tranquilas. A partir do momento que o Clube do Remo me procurou, iniciamos as conversas. Logo em seguida definimos tudo. Estou muito feliz aqui, a expectativa é muito grande para fazer o meu melhor para ajudar os companheiros", concluiu.

