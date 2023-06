Adversário do Remo, Figueirense possui jogadores que deixaram Leão e Papão recentemente

O Figueirense encara o Remo neste sábado (24), em Belém, tentando entrar no G-8 da Série C. O clube catarinense possui no elenco dois jogadores que já vestiram as camisas do Leão e do Papão, com um deles sendo dispensado pelo Remo na atual temporada.

O clube catarinense possui no elenco um lateral e um meio-campista velhos conhecidos do futebol paraense. Um deles é o lateral-direito Raí, de 23 anos, que esteve no Remo neste ano. O jogador foi bastante contestado pela torcida azulina, tento nos jogos, quanto nas redes sociais. O atleta teve seu contrato rescindido pelo Leão, após 16 partidas e um gol marcado.

Raí (ao centro) não agradou o torcedor azulino em sua passagem pelo Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Já o outro jogador que defendeu um clube de Belém foi o meio-campista Léo Baiano. O atleta atuou pelo Paysandu na temporada 2019, ano em que jogou 12 vezes pelo clube alviceleste e marcou dois gols. Em 2023 o Paysandu anunciou o jogador como nova contratação, mas dias depois o clube bicolor informou que o atleta estava fora da equipe, sem ter entrado em campo.

Léo Baiano deixou o Papão nesta temporada sem entrrar em campo (Jorge Luiz Totti / Ascom Paysandu)

A partida entre Remo x Figueirense é o famoso jogo de “seis pontos”. O Figueirense está na 9ª posição com 13 pontos, uma posição abaixo do grupo que estaria classificado para a próxima fase, mas também há dois pontos do primeiro clube na zona de rebaixamento. O Remo, por sua vez, ocupa a 13ª posição com 11 pontos e caso vença, ultrapassa o Figueirense.