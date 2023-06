Provável titular contra o Figueirense-SC, Marcelo é apresentado no Remo e se diz ‘pronto para jogar’

O Remo apresentou nesta quinta-feira (20) o meia Marcelo, recém-contratado pelo clube. Na entrevista coletiva, concedida no estádio Baenão, o jogador disse que tem plenas condições de jogo e que está à disposição para estrear pela equipe já no sábado (24), diante do Figueirense-SC, pela Série C.

"Desde quando saí do meu último clube fiquei parado por pouco tempo. Então, estou 100% fisicamente. Usei essa última semana mais pra adaptação, ao elenco, ao clima, ao clube. Com o passar dos dias, vou conhecendo melhor como funcionam as coisas. Estou à disposição pra jogar quantos minutos o professor quiser", disse.

A probabilidade do meia estrear como titular diante do Figueirense-SC é grande. Com o atacante Fabinho suspenso, Muriqui deve voltar a ser o jogador mais avançado do Leão e abrir uma "espaço" no setor de criação azulina. Segundo apuração da reportagem, é provável que a vaga seja de Marcelo.

Na coletiva, o jogador disse que pode realizar mais de uma função no setor de meio de campo. Ele diz que, durante a carreira, já atuou como meia-atacante e segundo volante.

"Acho que isso me ajuda. Também, já trabalhei com o Catalá e sei a forma como ele gosta de jogar. Acho que pra mim isso não será problema. Tudo é uma questão de entrosamento com o grupo e com o tempo vou me adaptando", explicou.

A partida entre Remo e Figueirense-SC está marcada para começar às 16h30, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 10ª rodada da Terceirona. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.