Artilheiro da Série B, atacante do Brusque marcou mais gols que o Remo em toda competição

O Remo recebe o Brusque-SC no Baenão nesta quarta-feira (14), pela 11ª rodada da Série B. O Leão é o lanterna com sete pontos conquistados e tenta escapar da zona da degola, porém vai encarar uma equipe que possui o artilheiro do campeonato e que marcou mais gols que o Remo em toda competição.

Na Série B 2021 Remo marcou apenas cinco gols em nove partidas (Leão possui um jogo a menos) e é o pior ataque do Brasileirão. Desses cinco gols, apenas dois deles foram marcados por jogadores de frente, Gorne (contra o Brasil-RS) e Erick Flores (diante do Coritiba-PR). Já o adversário azulino terá o artilheiro da Série B em campo contra o Leão; Edu Júnior, de 28 anos, já balançou as redes em poito oportunidades na Segundona. No total da competição o Brusque marcou 11 vezes.

Defesa

Se o clube catarinense possui o artilheiro, ele também está entre as piores defesas. O Quadricolor possui 14 gols sofridos, com o Cruzeiro-MG tendo o sistema defensivo da Série B mais vazado com 19 gols, seguido do CRB-AL com 15, Operário-PR e Botafogo com 14.