Árbitro do Ceará apita a partida entre Remo e Guarani pela sexta rodada da Série B

A arbitragem do jogo entre Remo e Guarani, marcado para a próxima terça-feira (22), às 21h30, no Baenão, está definida. O árbitro central será o Antônio Magno Lima Cordeiro. Os assistentes são Renan Aguiar da Costa e Eleutério Felipe Marques Junior. Todos são do Ceará. O quarto árbitro será Ignácio José de Almeida Pedro.

O jogo entre Remo e Guarani é válido pela sexta rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.