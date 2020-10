Árbitro da partida Remo x Imperatriz-MA é substituído pela CBF após testar positivo para covid-19

O Remo enfrenta o Imperatriz-MA neste sábado (24), às 19h, no Mangueirão em Belém, pela 12ª rodada da Série C. A partida seria apitada pelo árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro (RJ), porém ele testou positivo para covid-19 e o árbitro central foi substituído.

A informação foi confirmada por Lúcio Ipojucan, presidente da comissão de arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF). Carlos Eduardo Nunes Braga foi substituído por Leonardo Ferreira Lima, do Paraná (PR). Os assistentes permanecem os mesmos, Luiz Sousa Santos Renesto e João Fábio Machado Brischilari, também do Paraná, com a função de quarto árbitro será o paraense Andrey da Silva e Silva.

Remo x Imperatriz duelam no estádio Olímpico do Pará e a partida terá transmissão lance a lance com fotos e vídeos pelo OLiberal.com.