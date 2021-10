Após somar mais um ponto na Série B, veja as chances de acesso e rebaixamento do Remo

O Remo somou mais um ponto na Série B do Campeonato Brasileiro, após o empate sem gols contra o Coritiba-PR, no Baenão. Na sua volta à Segundona após 14 anos, o pensamento da diretoria do Leão Azul é se manter na competição e, para isso, o clube precisa chegar ao “número mágico” de 45; Neste momento a equipe paraense somou 38 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela. De acordo com o site “Chance de Gol”, a probabilidade de queda do Remo muito pequena.

Com oito pontos de diferença para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, o Remo possui 1.4% de chances de queda para a Série C. O Cruzeiro-MG possui mais chances de rebaixamento que o Leão, a Raposa tem 5.6% de probabilidade de descenso. Já o Brasil de Pelotas-RS, Confiança-SE e Vitória-BA possuem mais de 90% de chances de cair.

Olhando para a parte de cima, o Remo está há 10 pontos do primeiro colocado dentro do G4, que é a zona de acesso à Série A. Nesse quesito o clube paraense possui apenas 0.4% de chances de subida para a Primeira Divisão.