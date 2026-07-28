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Após reação e vitória em casa, Zé Ivaldo avisa: 'Nosso foco é deixar o Remo na Série A'

Recém-contratado, zagueiro afirma que vitória sobre o Vitória fortaleceu o grupo, projeta confronto decisivo contra o Mirassol e promete ajudar nos bastidores para o duelo com o Santos pela Copa do Brasil

O Liberal

28 de julho de 2026 às 19:06

( Foto: Ascom Remo )

Apresentado oficialmente pelo Remo após já ter estreado com a camisa azulina, o zagueiro Zé Ivaldo afirmou que a rápida resposta da equipe após a derrota para o Corinthians mostrou a força do elenco e a capacidade de reação no Campeonato Brasileiro. Segundo o defensor, a união entre jogadores e comissão técnica foi determinante para a vitória sobre o Vitória e será fundamental na sequência da temporada.

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O jogador revelou que, depois do revés diante do Corinthians, o grupo fez uma cobrança interna para corrigir os erros e voltar a apresentar o futebol treinado durante a semana. "Depois daquele jogo tivemos uma conversa entre jogadores e comissão. Não fizemos aquilo que treinamos, nos cobramos internamente e conseguimos dar uma resposta dentro de casa. Fizemos o que o professor pediu e conquistamos os três pontos."

Zé Ivaldo ressaltou que o calendário apertado exigirá mais conversas e análises em vídeo do que treinamentos em campo, mas acredita que o elenco está preparado para manter o nível de competitividade. "Daqui para frente vai ser um jogo em cima do outro. Vamos ter pouco tempo para trabalhar, então a conversa e os vídeos serão importantes para acertar os detalhes."

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Sem poder enfrentar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil por questões contratuais, o defensor colocou sua experiência à disposição da comissão técnica. Ex-jogador do clube paulista, ele afirmou que poderá contribuir com informações sobre o adversário. "Se o professor pedir algumas ideias, vou ajudar. Conheço o trabalho do Cuca e vários jogadores do Santos. Quero contribuir para que o Remo consiga a classificação e eu possa ajudar na próxima fase."

O zagueiro também destacou a importância de transformar o Baenão em um ponto forte da equipe durante a reta decisiva da competição. "O professor cobrou muito que a gente fizesse o fator casa valer. O jogo contra o Vitória era uma final para nós e conseguimos demonstrar isso do começo ao fim."

Sobre a disputa por posição na defesa, Zé Ivaldo afirmou que o elenco está preparado para o revezamento imposto pela sequência de partidas. "O professor deixa claro que não existe titular nem reserva. Todos são importantes, porque teremos muitos jogos e quem entrar vai dar conta do recado", conclui. O próximo jogo dos azulinos será nesta quarta, (29), contra o Mirassol, fora de casa. O Remo é o 18º na tabela, com 21 pontos. 

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