Após quase 15 anos, Remo x Guarani voltam a se encontrar na Série B; confira o retrospecto

Copa do Brasil, Série A e Série B, Remo e Guarani já se enfrentaram por várias competições e voltam a se encontrar, depois de quase 15 anos. Os clubes dessa vez jogarão pela Segunda Divisão, pela sexta rodada da competição, às 21h30, no Baenão. O confronto entre as equipes é equilibrado, com uma ligeira vantagem do Bugre.

Remo x Guarani já se enfrentaram 11 vezes, com quatro vitórias do clube paulista, quatro empates e três vitórias do Remo. Nos dois últimos confrontos pela Série B de 2006, o clube paraense venceu os dos jogos. Em Belém, no dia 16 de maio 2006 o Leão venceu por 2 a 0, com dois gols de Gileno. Já em Campinas (SP), o Remo venceu por 1 a 0, gol de Alex Oliveira.

03.09.1975 - Guarani 0 x 0 Remo - Brasileiro-Copa Brasil

01.09.1976 - Remo 0 x 0 Guarani - Brasileiro-Copa Brasil

28.05.1978 - Remo 5 x 1 Guarani - Brasileiro-Copa Brasil

22.11.1993 - Remo 1 x 1 Guarani - Série A

05.12.1993 - Guarani 8 x 2 Remo - Série A

24.08.1994 - Guarani 1 x 0 Remo - Série A

31.08.1994 - Remo 0 x 2 Guarani - Série A

03.03.1999 - Remo 1 x 1 Guarani - Copa do Brasil

10.03.1999 - Guarani 3 x 1 Remo - Copa do Brasil

16.05.2006 - Remo 2 x 0 Guarani - Série B

19.09.2006 - Guarani 0 x 1 Remo - Série B