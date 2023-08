Após prejuízo, Remo lucra com público na vitória contra o Volta Redonda; confira

A vitória do Remo contra o Volta Redonda, no último sábado (5), pela Série C do Brasileirão, se estendeu para as arquibancadas do Mangueirão. Após o prejuízo de pouco mais de R$ 8 mil contra o Ypiranga, o Leão arrecadou R$ 228,740 contra o Voltaço e teve um lucro de R$ 80,326.

Números

No triunfo contra a equipe carioca, o Remo teve um público pagante de 12,545 torcedores. Quase o dobro da sábado anterior, na partida em que o Leão venceu o Ypiranga, quando teve apenas 6,394 mil, em um duelo que também ocorreu no Mangueirão.

Detalhe

Em ambas as partidas, foi permitida a presença de público apenas do Lado A do Estádio Olímpico. Isso porque o Lado B, incluindo arquibancadas e cadeiras cativas, está interditado por causa de obras sendo realizadas.

Agora é fora

Depois de dois jogos como mandante, o Remo volta a atuar fora de casa, já no próximo fim de semana. No domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina, o Leão visita o Manaus, pela 17ª rodada da primeira fase da Terceirona.

Próximo jogo

Com 20 pontos, o Remo se garantiu fora da zona de rebaixamento pelo menos até o próximo de semana. Acompanhe a cobertura completa de Leão e Manaus pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.