Apesar do pedido do clube, torcida do Remo recepciona o time na chegada ao Baenão

Torcedores do Remo foram para a travessa Antonio Baena recepcionar o time na chegada ao Baenão na tarde desta quarta-feira. Às 19 horas, o clube enfrenta o Atlético Mineiro na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Vídeos e fotos do ato foram repassados nas redes sociais. No vídeo é possível ver alguns torcedores sem máscara.

A aglomeração foi contra a vontade do clube. Mais cedo, na rede social, o time paraense pediu que os torcedores ficassem em casa já que ainda está no meio da pandemia do novo coronavírus.

Torcedor azulino, sabemos que a saudade de ver o Leão jogar já não cabe mais no peito, mas o momento infelizmente ainda não nos permite isso. Já estamos chegando próximos à marca de 500 mil vidas perdidas no país, um dos números mais expressivos desta pandemia.

(+) pic.twitter.com/CzJ9sy0JxQ — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 2, 2021

Vamos nos prevenir e nos vacinar, para que tudo isso logo passe e estejamos juntos novamente! 🦁❤️#OReiDaAmazônia — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 2, 2021

O jogo entre Remo e Atlético-MG terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.