Apesar do duelo entre as duas melhores defesas do grupo, volante do Remo não espera partida sem emoção: 'Jogo decisivo'

O Remo tem um duelo importante no fim de semana. Contra o Vila Nova-GO, fora de casa, no Estádio OBA, às 18h de domingo (1°), as equipes se enfrentam no duelo das duas melhores defesas do Brasilerão Série C - o Leão é a segunda melhor com apenas oito gols sofridos. Apesar disso, o volante azulino Lucas Siqueira garante que o duelo será entre duas equipes que buscarão o jogo do início ao fim.

"Acredito que não [vai ser um jogo sem emoção], a gente está indo para lá para vencer a partida. Vai ser um jogo com as duas equipes buscando a vitória. Para mim, é um jogo decisivo, porque se nós ganharmos, passamos eles na tabela. Então a gente vai para vencer o jogo, mas claro, com os cuidados, porque é uma rodada perigosa", comentou.

Confira a entrevista completa de Lucas Siqueira

Preparação:

"Semana muito boa, a gente está treinando forte, bastante, porque é um jogo decisivo e importante para nós e a preparação está sendo muito boa para essa partida."

Defesa sólida:

"A parte defensiva começa desde os atacantes e a gente está tendo um bom desempenho na defesa desde o início do campeonato. Estamos sofrendo poucos gols, agora estamos fazendo bastante também, estamos encontrando um equilíbrio. Isso é um fator determinante para nossa classificação."

Equilíbrio no ataque:

"Se a gente está defendendo muito bem, a nossa transição ofensiva está muito boa e encaixando. A gente está com um volume de jogo maior na parte ofensiva, por isso que os gols estão saindo e consequentemente as vitórias estão saindo também."

Classificação:

O quanto antes, a gente acredita que com duas vitórias, matematicamente já estaremos classificados. Então o quanto antes conseguir, vai ser melhor, vai dar tranquilidade para a gente, a gente sabe que tem bastante coisa para acontecer, então vai afunilar o campeonato."