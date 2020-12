AO VIVO: assista ao treino do Remo direto do estádio Baenão

O Remo entra na reta final de preparação para o clássico contra o Paysandu, que será no próximo domingo (5), às 17h, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase da Série C. As duas equipes já estão classificadas e decidem as suas colocações dentro do grupo A da Terceirona.

O Leão é o atual vice-líder do grupo com 30 pontos e resolveu mostrar seu treinamento antes do clássico.

