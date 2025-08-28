António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações

O Remo está definido para o confronto desta quinta-feira (28), às 21h35, no Mangueirão, contra o Criciúma, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo direto na briga pelo G-4, o Leão, quinto colocado com 35 pontos, recebe o time catarinense, quarto lugar com 36, em uma disputa que pode alterar a ordem da parte de cima da tabela.

O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória. O defensor fará dupla com Reynaldo na defesa azulina.

No ataque, Pedro Rocha retorna após cumprir suspensão e será a principal esperança de gols da equipe azulina, ao lado de Marrony e Matheus Davó.

Escalações confirmadas:

Remo:

88 – Marcelo Rangel;

23 – Nathan Santos, 04 – Klaus, 29 – Reynaldo, 16 – Sávio;

34 – Caio Vinícius, 10 – Jaderson, 33 – Diego Hernandez;

32 – Pedro Rocha, 26 – Marrony, 08 – Matheus Davó.

Técnico: António Oliveira.

Criciúma:

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

01 – Alisson;03 – Rodrigo, 04 – Luciano Castán, 15 – Léo Mana, 06 – Marcinho;88 – Luiz Henrique, 18 – Léo Naldi, 25 – Gui Lobo;10 – Jhonata Robert, 77 – Diego Gonçalves, 09 – Nicolas.Técnico: Cláudio Tencati.