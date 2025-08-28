Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações

O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória, e do artilheiro Pedro Rocha, que retorna após cumprir suspensão

O Liberal

O Remo está definido para o confronto desta quinta-feira (28), às 21h35, no Mangueirão, contra o Criciúma, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo direto na briga pelo G-4, o Leão, quinto colocado com 35 pontos, recebe o time catarinense, quarto lugar com 36, em uma disputa que pode alterar a ordem da parte de cima da tabela.

O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória. O defensor fará dupla com Reynaldo na defesa azulina.

No ataque, Pedro Rocha retorna após cumprir suspensão e será a principal esperança de gols da equipe azulina, ao lado de Marrony e Matheus Davó.

Escalações confirmadas:

Remo:
88 – Marcelo Rangel;
23 – Nathan Santos, 04 – Klaus, 29 – Reynaldo, 16 – Sávio;
34 – Caio Vinícius, 10 – Jaderson, 33 – Diego Hernandez;
32 – Pedro Rocha, 26 – Marrony, 08 – Matheus Davó.
Técnico: António Oliveira.

Criciúma:


01 – Alisson;
03 – Rodrigo, 04 – Luciano Castán, 15 – Léo Mana, 06 – Marcinho;
88 – Luiz Henrique, 18 – Léo Naldi, 25 – Gui Lobo;
10 – Jhonata Robert, 77 – Diego Gonçalves, 09 – Nicolas.
Técnico: Cláudio Tencati.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

TUDO PRONTO!

António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações

O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória, e do artilheiro Pedro Rocha, que retorna após cumprir suspensão

28.08.25 20h52

Futebol

Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista

Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita

28.08.25 11h17

Futebol

Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC

Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B

28.08.25 11h12

DIA DE LEÃO!

Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição

28.08.25 7h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DIA DE LEÃO!

Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4

O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição

28.08.25 7h07

Futebol

Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC

Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B

28.08.25 11h12

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

28.08.25 7h00

SÉRIE B

Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos

Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B

28.08.25 16h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda