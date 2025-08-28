António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória, e do artilheiro Pedro Rocha, que retorna após cumprir suspensão O Liberal 28.08.25 20h52 O Remo está definido para o confronto desta quinta-feira (28), às 21h35, no Mangueirão, contra o Criciúma, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo direto na briga pelo G-4, o Leão, quinto colocado com 35 pontos, recebe o time catarinense, quarto lugar com 36, em uma disputa que pode alterar a ordem da parte de cima da tabela. O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória. O defensor fará dupla com Reynaldo na defesa azulina. No ataque, Pedro Rocha retorna após cumprir suspensão e será a principal esperança de gols da equipe azulina, ao lado de Marrony e Matheus Davó. Escalações confirmadas: Remo: 88 – Marcelo Rangel; 23 – Nathan Santos, 04 – Klaus, 29 – Reynaldo, 16 – Sávio; 34 – Caio Vinícius, 10 – Jaderson, 33 – Diego Hernandez; 32 – Pedro Rocha, 26 – Marrony, 08 – Matheus Davó. Técnico: António Oliveira. Criciúma: 01 – Alisson; 03 – Rodrigo, 04 – Luciano Castán, 15 – Léo Mana, 06 – Marcinho; 88 – Luiz Henrique, 18 – Léo Naldi, 25 – Gui Lobo; 10 – Jhonata Robert, 77 – Diego Gonçalves, 09 – Nicolas. Técnico: Cláudio Tencati. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TUDO PRONTO! António Oliveira escala Remo sem surpresas para pegar o Criciúma; confira as escalações O técnico António Oliveira manteve a base considerada titular do Leão e não promoveu surpresas na escalação. A única mudança em relação às últimas rodadas foi a entrada de Klaus na zaga, já que Camutanga, que vinha sendo titular, retornou ao Vitória, e do artilheiro Pedro Rocha, que retorna após cumprir suspensão 28.08.25 20h52 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30