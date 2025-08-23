António Oliveira escala Remo com surpresa no meio-campo; confira as escalações Leão entra em campo na tarde deste sábado, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B O Liberal 23.08.25 15h18 O Remo está escalado para o jogo da tarde deste sábado, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B. O Leão ocupa a quinta colocação, com 34 pontos, e segue na cola do G4. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo António Oliveira promove uma novidade importante no time azulino. O lateral-esquerdo Marcelinho será improvisado no meio-campo, numa formação inédita do treinador. Por outro lado, o técnico não poderá contar com Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 10 gols, suspenso. Sem ele, o ataque terá Marrony e Matheus Davó, enquanto Jaderson retorna entre os titulares para reforçar a criação. Fora de casa, o Remo vive bom momento. A equipe está invicta há quatro jogos como visitante – dois empates e duas vitórias – e não perde longe de Belém desde 14 de junho, quando foi derrotada pelo Athletico, na 12ª rodada. Confira as escalações: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B António Oliveira escala Remo com surpresa no meio-campo; confira as escalações Leão entra em campo na tarde deste sábado, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B 23.08.25 15h18 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Futebol Contra o Coritiba, Jaderson fala em 'grande jogo' e aposta no Remo de volta ao G4 O meia/atacante diz que o grupo está pronto para o confronto com o líder da competição 22.08.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 PRECONCEITO Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração' O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha 23.08.25 10h02 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00