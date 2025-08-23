Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

António Oliveira escala Remo com surpresa no meio-campo; confira as escalações

Leão entra em campo na tarde deste sábado, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B

O Liberal

O Remo está escalado para o jogo da tarde deste sábado, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série B. O Leão ocupa a quinta colocação, com 34 pontos, e segue na cola do G4.

António Oliveira promove uma novidade importante no time azulino. O lateral-esquerdo Marcelinho será improvisado no meio-campo, numa formação inédita do treinador. Por outro lado, o técnico não poderá contar com Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 10 gols, suspenso. Sem ele, o ataque terá Marrony e Matheus Davó, enquanto Jaderson retorna entre os titulares para reforçar a criação.

Fora de casa, o Remo vive bom momento. A equipe está invicta há quatro jogos como visitante – dois empates e duas vitórias – e não perde longe de Belém desde 14 de junho, quando foi derrotada pelo Athletico, na 12ª rodada.

Confira as escalações:

 

