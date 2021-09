Antes da reunião com a CBF, Presidente do Remo afirma confiança no retorno do público

Às vésperas de reunião entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes da Série B, para debater o retorno do público dos estádios, o presidente do Remo mostrou otimismo. Em contato com O Liberal, o dirigente azulino revelou confiança quanto à aprovação da volta dos torcedores: "Sim, acredito", ao ser perguntado se a decisão deve ser positiva.

Na quarta-feira (8) da semana passada, os representantes dos 20 clubes realizaram um congresso técnico a pedido da CBF. No entanto, a decisão foi adiada para esta sexta-feira (17), por não ter o número de 80% dos municípios liberados - condição para o retorno do público.

Caso seja liberada a presença de torcedores, o primeiro jogo do Remo com a presença do “Fenômeno Azul” em Belém, será na partida contra o Náutico-PE, marcada para o dia 24, às 19h, porém, uma rodada antes, no dia 21, o Leão jogaria contra o Guarani-SP, em Campinas (SP), com a presença dos torcedores bugrinos.

Acompanhe a cobertura da reunião no portal OLiberal.com.