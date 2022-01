Amazônia Independente fecha acordo para mandar jogos do Parazão no CT do Remo

O Amazônia Independente, atual campeão da Série B do Parazão, fechou um acordo com o Remo para mandar as partidas do Campeonato Estadual no CT do clube, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. A informação foi confirmada à reportagem de O Liberal pelo técnico da equipe santerena, Matheus Lima.

De acordo com o treinador, o acordo é válido para todos os jogos da primeira fase da competição. O primeiro jogo do Amazônia como mandante está marcado para ocorrer na segunda rodada, contra o Castanhal, no dia 30 de janeiro.

A negociação com o Remo ocorreu devido a falta de estádios para que as equipes de Santarém mandem as partidas do Parazão. O estádio Colosso do Tapajós, tradicional no oeste do estado, está em obras. Por isso, o local não tem condições de receber partidas.

A estreia do Amazônia no estadual será contra o Remo, no dia 27 de janeiro, às 21h30, no Estádio Banpará Baenão. No entanto, o Sapo Doido atuará nesse duelo como visitante.