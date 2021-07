Amaral e Bebeto comentam gol de atacante do Remo contra o Cruzeiro: 'De voleio eu entendo'

O gol marcado pelo atacante Victor Andrade na vitória do Remo por 1 a 0 em cima do Cruzeiro, na noite da última terça-feira (20), pela 13ª rodada da Série B, repercurtiu entre grandes jogadores do futebol brasileiro.

Bebeto e Amaral comentaram em uma postagem em rede social sobre o assunto. Bebeto disse: 'Golaço! (palmas) De voleio eu entendo'. Já Amaral falou: 'Isso sim é uma triangulação'