Adversário definido: Remo vai encarar o Manaus nas quartas de final da Copa Verde

Depois do acachapante 9 a 0 no Galvez-AC, o Remo já sabe quem vai encarar nas quartas de final da Copa Verde: o Manaus. O time amazonense entrou em campo pela segunda fase da competição nesta quarta-feira e bateu o Porto Velho, de Rondônia, por 2 a 0. Como a terceira fase já é disputada em jogos de ida e volta, as datas e mandos de campo de Leão x Gavião ainda serão divulgados pela CBF.

Mesmo com a pressão exercida pelo Manaus ao longo do primeiro tempo, o resultado só foi construído na etapa final da partida, realizada na Arena da Amazônia, em Manaus. Aos 21 Marcão aproveitou escanteio de Daniel Costa e abriu o placar. Philip, também de cabeça, deu números finais aos 32, após cruzamento de Guilherme Pira.

Com isso, Remo e Manaus voltam a se encontrar pela Copa Verde. As equipes fizeram duelo das oitavas de final na edição de 2018. Na ocasião, os manauaras levaram a melhor e passaram de fase após vitória por 2 a 0 e empate em 1 a 1. Em compensação, o Leão venceu os dois encontros que as equipes fizeram no ano passado, pela Série C: 1 a 0 em Belém e 2 a 0 no Amazonas.