ABC x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/06) pela Série C

ABC x Remo disputam hoje, segunda-feira (24/06), a 10° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal (RN). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir ABC x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN, pelo Nosso Futebol e pelo Nosso Futebol+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Remo é o 10° colocado da Série C com 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já ABC ocupa a 13° posição e soma 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

ABC x Remo: prováveis escalações

ABC: Pedro Paulo, Felipe Albuquerque, Wesley, Eduardo Thuram, Lucas Sampaio, Daniel, Erick Varão, Matheus Blade, Gabriel Santiago, Ruan (Wallyson), Jenison. Técnico: Roberto Fonseca.

Remo: Marcelo Rangel, João Afonso, Ligger (Rafael Castro), Bruno Bispo, Diogo Batista, Pavani, Paulinho Curuá, Raimar, Marco Antônio, Ytalo e Jaderson. Técnico: Rodrigo Santana.

FICHA TÉCNICA

ABC x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Maria Lamas Farache, em Natal (RN)

Data/Horário: 24 de junho de 2024, 20h