A um passo da classificação, Remo visita o Manaus para evitar surpresas negativas na Série C

Este fim de semana é de decisão para o Remo. A equipe visita o Manaus-AM na noite de sábado (28), às 19h, na Arena da Amazônia, com a chance de dar o passo definitivo para a classificação para o quadrangular de acesso à Série B. Vice-líder do grupo A com 27 pontos, a equipe tem quatro a mais para o Gavião, que está em quinto e é o primeiro time fora do G4.

Com uma vitória, o Remo pode se classificar para a próxima fase do torneio, mas uma derrota pode colocar o time azulino em apuros para o Re-Pa da última rodada da primeira fase. O Leão pode se ver obrigado a vencer na partida final para se classificar, caso não pontue contra o Manaus-AM.

"O grupo está bem, todo mundo está com o objetivo em comum. Cada jogo é uma história. Agora temos o Manaus, uma equipe chata de jogar, mas já estamos estudando eles. Vai ser uma guerra e a gente tem que estar mais do que preparado", disse o meia Felipe Gedoz, que vai para o jogo.

Novidades

Diante deste cenário e do adversário que promete ser complicado, o técnico Paulo Bonamigo poderá contar com Tcharlles, que já voltou a treinar, após problemas físicos, e com o novo reforço, o atacante Augusto. No início da tarde de sexta-feira (27), o atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear com a camisa do Leão.

"Estou bem, joguei praticamente todas as partidas da Série D (pelo América-RN) e as finais do estadual, então eu chego pronto para jogar. Atacante vive de gol, espero manter o que venho fazendo nos últimos anos aqui também”, disse Augusto, que marcou sete gols em 18 partidas com a camisa do Mecão, sobre a possibilidade de entrar em campo.

Adversário

O Gavião do Norte disputou oito partidas jogando em Manaus (AM) e ainda não sabe o que é derrota. Foram quatro empates e quatro vitórias, uma delas contra o Paysandu, outro representante paraense na Série C. O Manaus marcou 11 gols e tomou sete gols, em duas partidas a defesa não foi vazada.

Graças a esse desempenho, o time ainda tem chances de classificação. Por isso, para o Remo, o duelo é tudo ou nada. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Manaus x Remo

17ª rodada da Série C

Local: Arena da Amazônia

Data e horário: sábado (28), às 19h

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Adenilson de Souza Barros (RO)

Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Manaus: Gleibson; Edvan, Luís Fernando, Patrick, Tsunami; Gilson, Márcio Passos, Janeudo, Gabriel Davis; Philip, Hamilton. Técnico: Luizinho Lopes

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Mimica, Rafael Jansen, Marlon; Lucas Siqueira, Charles, Carlos Alberto; Hélio, Tcharlles e Eduardo Ramos (Wallace). Técnico: Paulo Bonamigo.