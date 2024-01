Remo ganha na Justiça ação trabalhista movida por Brenner após rescisão de contrato

O Clube do Remo ganhou ação judicial trabalhista que havia sido movida pelo atacante Brenner. O jogador entrou na Justiça após rescisão de contrato com o clube e alegou falta de pagamento de 13º, FGTS e direitos de imagens.

No total, a ação movida pelo jogador chegava a R$ 25 mil. No entanto, o juiz Ocelio de Jesus Carneiro Morais, da 11º Vara do Trabalho de Belém, do TRT8º, entendeu que o jogador recebeu o valor estabelecido no acordo de rescisão de contrato feito em comum acordo entre o Remo e o atleta.

VEJA MAIS

Segundo o documento da audiência, o jogador alegou que o valor do FGTS seria referente ao último mês de trabalho do atleta no clube (agosto de 2022), no entanto, durante o depoimento, Brenner atestou “como sua a rubrica e assinatura neste documento".

Além disso, o juiz apontou que o atacante afirmou que recebeu o valor de R$ 37.977,00 que consta no "distrato" A decisão cabe recurso.

"Então, resta confessada a manifesta vontade em rescindir o contrato, de comum acordo, e por seus direitos rescisórios receber a importância total de R$ 37.000,00, muito embora seus direitos projetassem valores bem superiores, ainda que na modalidade de comum acordo. Por isso, deve ser mantida a validade do distrato, visto que o reclamante não demonstrou ter havido coação, fraude ou dolo por parte do reclamado", diz o documento.

Brenner jogou no Remo durante a primeira parte da temporada de 2022, tendo atuado na primeira fase da Série C. No entanto, após a eliminação do clube da competição, o atacante deixou o Leão Azul e assinou com o Ituano-SP.

No time azulino, o jogador disputou 32 jogos e marcou 11 gols, sendo o artilheiro do time da ocasião, e conquistou o título do Campeonato Paraense. Em 2023, o atacante atuou pelo time peruano Sporting Cristal.