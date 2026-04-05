Red Bull Bragantino vence de novo, e Mirassol completa 11 jogos sem vitória

Depois de ser o principal destaque do ano passado, o Mirassol continua vivendo um verdadeiro martírio no Campeonato Brasileiro de 2026. Ao perder por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Maião, o time do interior completou uma série de 11 jogos sem vitória.

O seu último triunfo aconteceu diante do Vasco, por 2 a 1, na abertura da temporada nacional, depois foram três empates e cinco derrotas, além de um empate e uma derrota no Paulistão. Com apenas seis pontos aparece na lanterna do Brasileirão e ameaçado pelo rebaixamento. De outro lado, o Bragantino continua em alta somando sua segunda vitória na semana, porque quinta-feira fez 3 a 0 em cima do Flamengo. Com 14 pontos está em nono lugar.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente e com raríssimas finalizações. Mesmo assim, o Red Bull Bragantino se mostrou mais dominante em campo, administrando bem o adversário. Mesmo assim, só conseguiu finalizar com perigo nos acréscimos, num chute cruzado de Mosquera e que Walter desviou por cima do travessão.

O segundo tempo começou com mais velocidade. E o visitante saiu logo na frente, aos cinco minutos. Após escanteio, Lucas Barbosa desviou de cabeça e a bola sobrou na quina da pequena área para Isidro Pitta. O atacante esticou a perna e completou para as redes.

Depois disso, porém, o Bragantino recuou muito e deu campo para o Mirassol, que, mesmo de forma desordenada, criou algumas chances de gol. A principal delas aos 36 minutos, num chute de fora da área de Gabriel Pires que explodiu na trave esquerda de Tiago Volpi.

O Mirassol agora vira a chave para fazer sua estreia inédita na Copa Libertadores, recebendo o Lanús-ARG, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, em jogo marcado para o Maião, na quarta-feira, às 19 horas. No sábado, recebe o Bahia, às 18h30, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Red Bull Bragantino também inicia sua trajetória pela Copa Sul-Americana indo até a Venezuela para enfrentar o Carabobo, quinta-feira, às 21h30. No domingo, às 18h30, pega o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), pela 11ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Yuri Lara (Eduardo), Aldo Filho e Shaylon (Carlos Eduardo); Alesson (Edson Carioca), Tiquinho Soares (André Luís) e Galeano (Gabriel Pires). Técnico: Rafael Guanaes.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Pedro Henrique) e Lucas Barbosa; Herrera (Marcelinho), Isidro Pitta (Eric Ramires) e Henry Mosquera (SantAnna). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Isidro Pitta, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Victor (MIR). Juninho Capixaba, Herrera e Isidro Pitta (BRA).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 83.980,00.

PÚBLICO - 3.597 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).