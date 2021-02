Record quer rivalizar jogos do Cariocão com 'BBB 21'; entenda estratégia da emissora

Tentando capitalizar ao máximo com a aquisição do direito de transmissão do Campeonato Carioca, a TV Record pretende agendar os jogos do torneio em seu horário nobre: terças-feiras e sábados entre 21h e 21h30. Nesse planejamento, a emissora também busca rivalizar o Cariocão com o "Big Brother Brasil", que tem sua eliminação (evento com maior audiência do reality) também nas terças.

De acordo com o UOL, a ideia por trás dos jogos nas terças-feiras é ficar tranquilamente no segundo lugar do Ibope para poder atrair mais patrocínios e anúncios para as transmissões. Inicialmente, a Record acreditava que conseguiria assumir a liderança de audiência com jogos nos sábados à tarde, mas que atingiria mais telespectadores com jogos exclusivamente noturnos.

Além da emissora, alguns clubes do Campeonato Carioca pediram jogos nos horários nobres, acreditando que assim teriam mais exposição de sua marca. A Record deve definir os quais jogos irá transmitir ainda nesta semana.