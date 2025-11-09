Real Madrid sofre com a falta de criatividade e só empata com o Rayo Vallecano Estadão Conteúdo 09.11.25 14h28 Diante de uma incômoda "pedra no sapato", especialmente quando atua no estádio de Vallecas, o Real Madrid novamente sofreu em visita ao Rayo Vallecano e não saiu de um empate por 0 a 0, em Madri, neste domingo, pela 12ª rodada de La Liga. Com o resultado, a equipe do técnico Xabi Alonso foi a 31 pontos, ainda na liderança isolada de La Liga, mas pode ter sua vantagem em relação ao Barcelona (25 pontos) reduzida para três pontos ao término da rodada - o clube catalão visita o Celta, em Vigo, às 17h (horário de Brasília) deste domingo. O Villarreal, que também já jogou na rodada, soma 26. Esta foi a segunda partida seguida do Real Madrid sem balançar a rede - vinha de derrota por 1 a 0 para o Liverpool pela Champions League. O resultado também ampliou o péssimo retrospecto recente do Real Madrid na casa do Rayo Vallecano: desde a última vitória, em fevereiro de 2022, com gol de Benzema, o poderoso clube espanhol acumula uma derrota e três empates no estádio de Vallecas. Como tem se tornado frequente no embate entre as duas equipes de Madri, o poderoso conjunto merengue encontrou dificuldades na casa do Rayo. Mesmo contando com seus principais jogadores de criação, como Bellingham, Güler e Valderde, embora deslocado na lateral direita, o Real Madrid pecava pela falta de criatividade - até mesmo Vini Jr. pouco produzia nas investidas pela esquerda. Mesmo pouco inspirado, o líder de La Liga só não abriu vantagem no primeiro tempo por causa da falta de pontaria de Asensio, Carreras e Vini Jr., além das ótimas defesas do goleiro Batalla em tiros certeiros de Güler e do brasileiro. Bem organizado defensivamente, o time do jovem técnico Iñigo Pérez também exigiu de Courtois grande defesa em finalização de Ratiu. O Real Madrid voltou do vestiário com outra atitude e pressionou os anfitriões no campo de defesa. Mbappé finalmente conseguiu finalizar, enquanto Vini abria espaços na defesa. Por outro lado, o avanço dos visitantes também abriu a defesa e ofereceu terreno para o Rayo se aproximar do gol, tornando o embate aberto. Xabi Alonso ainda tentou uma última cartada ao acionar Rodrygo na reta final da partida, mas faltou qualidade aos visitantes para superar a retranca de um aguerrido e ousado Rayo Vallecano, que deixou o campo comemorando o importante e merecido ponto conquistado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Rayo Vallecano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00