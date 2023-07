Real Madrid lança segundo uniforme para a temporada 2023/24

O segundo uniforme do Real Madrid para a temporada de 2023/24 foi lançado nesta sexta-feira (21). Nas redes sociais, o time divulgou as fotos da camisa azul marinho, com detalhes em prata, dourado e violeta nas mangas.

Vini Jr, Carnavinga, Alaba e Nacho Fernandez Iglesias estrearam a camisa na propaganda do clube merengue.

Segundo o time e fornecedora, a camisa é inspirada nos cidadãos de Madrid e possui traços que “simbolizam o infinito como mostra de amor e o apoio incondinal dos torcedores do Real Madrid”.

A segunda camisa do Real Madrid será estreada no amistoso contra o Milan, realizado na próxima segunda-feira (24), em Los Angeles. O amistoso é o primeiro da série de jogos de pré-temporada do clube espanhol nos Estados Unidos, onde também enfrentam Manchester United, Barcelona e Juventus.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)