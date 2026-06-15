Real Madrid anuncia a contratação do lateral-esquerdo Cucurella até 2032 Estadão Conteúdo 15.06.26 9h03 A segunda-feira começou com novidades para o torcedor do Real Madrid. O clube merengue abriu a semana anunciando a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, de 27 anos, que assinou vínculo até 30 de junho de 2032. Um dos principais jogadores do Chelsea, o defensor também estava no radar do Atlético de Madrid e Barcelona, e chega a pedido do recém-contratado treinador José Mourinho para tentar recolocar o gigante espanhol novamente no caminho dos títulos após uma temporada sem conquistas. "O Real Madrid C.F. e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que estará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032", informou o clube em seu site oficial. Cucurella está com a seleção da Espanha que faz a sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, contra a seleção de Cabo Verde, em partida marcada para a cidade de Atlanta. A Fúria integra o Grupo H que tem ainda Uruguai e Arábia Saudita. O jogador já realizou os exames médicos e se apresenta ao novo clube na volta do Mundial de seleções. Revelado pelo Barcelona, o defensor despontou para o cenário nacional com a camisa do Getafe. Negociado com o futebol inglês, ele defendeu o Brighton antes de se transferir para o Chelsea, onde se tornou um dos destaques da equipe. Cucurella é o primeiro atleta oficialmente contratado da nova gestão de Florentino Pérez e chega para assumir a lateral-esquerda. Ele retorna ao futebol espanhol após passar cinco anos jogando na Premier League. Além de brilhar no Chelsea, o jogador também virou peça importante na seleção espanhola, onde foi um dos pilares na campanha do título da Eurocopa 2024 sob o comando de Luis de la Fuente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Cucurella contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Carlos Ferreira Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos 14.06.26 8h00 Futebol Copa do Mundo começa, mas basquete domina o clima nos Estados Unidos Entre torcedores migrantes, comércio temático e pouco movimento nas ruas, o torneio ainda busca espaço no cotidiano americano. 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES UFC Casa Branca: Poatan é nocauteado, perde cinturão e frustra show brasileiro diante de Trump 15.06.26 1h41 Futebol Júnior Rocha aponta falta de eficiência e pede paciência com jovens após derrota na Curuzu Técnico do Paysandu evita procurar culpados, destaca processo de reconstrução do elenco e projeta reação diante do Maranhão 14.06.26 19h42 Futebol Paysandu perde em casa e cai para o quarto lugar na Série C O Papão não havia perdido na Curuzu até então, mas sucumbiu diante da Inter de Limeira 14.06.26 18h08 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00