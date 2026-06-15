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Real Madrid anuncia a contratação do lateral-esquerdo Cucurella até 2032

Estadão Conteúdo

A segunda-feira começou com novidades para o torcedor do Real Madrid. O clube merengue abriu a semana anunciando a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, de 27 anos, que assinou vínculo até 30 de junho de 2032.

Um dos principais jogadores do Chelsea, o defensor também estava no radar do Atlético de Madrid e Barcelona, e chega a pedido do recém-contratado treinador José Mourinho para tentar recolocar o gigante espanhol novamente no caminho dos títulos após uma temporada sem conquistas.

"O Real Madrid C.F. e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que estará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032", informou o clube em seu site oficial.

Cucurella está com a seleção da Espanha que faz a sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, contra a seleção de Cabo Verde, em partida marcada para a cidade de Atlanta. A Fúria integra o Grupo H que tem ainda Uruguai e Arábia Saudita.

O jogador já realizou os exames médicos e se apresenta ao novo clube na volta do Mundial de seleções. Revelado pelo Barcelona, o defensor despontou para o cenário nacional com a camisa do Getafe. Negociado com o futebol inglês, ele defendeu o Brighton antes de se transferir para o Chelsea, onde se tornou um dos destaques da equipe.

Cucurella é o primeiro atleta oficialmente contratado da nova gestão de Florentino Pérez e chega para assumir a lateral-esquerda. Ele retorna ao futebol espanhol após passar cinco anos jogando na Premier League. Além de brilhar no Chelsea, o jogador também virou peça importante na seleção espanhola, onde foi um dos pilares na campanha do título da Eurocopa 2024 sob o comando de Luis de la Fuente.

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