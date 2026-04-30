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Real Madrid acumula 55 lesões na temporada e 'culpa' Mundial de Clubes, diz jornal

Com pouco tempo disponível, a equipe realizou praticamente uma preparação relâmpago para a temporada

Estadão Conteúdo

O Real Madrid vive uma temporada marcada por problemas físicos em série. De acordo com apuração do jornal espanhol Marca, o clube já soma 55 lesões ao longo do ciclo 2025/26 - número considerado alarmante internamente e que tem sido associado, principalmente, ao impacto do calendário apertado após o Mundial de Clubes.

A origem do problema, segundo o veículo, remonta ao fim da última temporada. O time merengue encerrou sua participação em 9 de julho de 2025, ao ser eliminado pelo Paris Saint-Germain na semifinal do torneio. Na ocasião, a equipe era comandada por Xabi Alonso, que havia assumido pouco antes da disputa.

Ainda conforme o Marca, já havia receio dentro do clube de que a preparação para a temporada seguinte fosse comprometida. O temor se confirmou: o elenco teve apenas cerca de três semanas de descanso antes de retomar as atividades, no início de agosto, no centro de treinamento de Valdebebas.

Com pouco tempo disponível, a equipe realizou praticamente uma preparação relâmpago, com espaço para apenas um amistoso antes da estreia em La Liga, no dia 19 de agosto. Para dirigentes e membros da comissão, esse cenário limitou a preparação física ideal e contribuiu diretamente para o alto número de lesões ao longo do ano.

CLUBE VÊ IMPACTO DIRETO NO NÚMERO DE LESÕES Internamente, a avaliação é de que a ausência de uma pré-temporada mais completa foi determinante para o cenário atual. O entendimento é que o grupo iniciou o calendário sem o condicionamento adequado, o que aumentou o risco de problemas musculares e outras lesões ao longo da temporada.

O Marca relata que o clima nos bastidores é de preocupação, com a sensação de que o problema fugiu do controle. A sequência recente de baixas - incluindo jogadores importantes do elenco, como Militão, Arda Güler e Mbappé - reforçou essa percepção.

Como resposta, o clube chegou a promover mudanças estruturais, como alterações na chefia do departamento médico, em uma tentativa de conter a crise. Até o momento, porém, os resultados dessas medidas não foram suficientes para reduzir significativamente os casos.

CALENDÁRIO PESADO AMPLIA DESGASTE Além da preparação reduzida, o volume de partidas aparece como fator determinante. Nas últimas duas temporadas, o Real Madrid disputou 119 jogos - número superior ao de outros grandes clubes do cenário internacional.

Quando somados os compromissos com seleções nacionais, muitos jogadores do elenco chegam a uma média próxima de 70 partidas por temporada. Segundo o jornal espanhol, para pessoas ligadas ao clube, esse nível de exigência física tem cobrado um preço alto.

Na avaliação interna, o conjunto desses fatores - calendário apertado, pouco tempo de recuperação e preparação insuficiente - ajuda a explicar uma temporada considerada crítica do ponto de vista físico.

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