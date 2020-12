RB Leipzig bate o Manchester United e se classifica na Champions; ingleses são eliminados e jogarão Liga Europa

Alemães na segunda fase. O RB Leipzig recebeu o Manchester United nesta terça-feira pela rodada decisiva da Liga dos Campeões e em jogo emocionante o time de Julian Nagelsmann venceu por 3 a 2 para avançar às oitavas de final. O time inglês, com a derrota, está fora da Champions e jogará a Liga Europa.

DOMÍNIO ALEMÃOO início de jogo parecia um treino de ataque contra defesa e antes dos 15 minutos o RB Leipzig já vencia por 2 a 0. Com um minuto, Sabitzer lançou para Angeliño, que bateu de primeira para fazer belo gol. Aos 12, Angeliño cruzou para Haidara, que só escorou. No segundo tempo, Justin Kluivert, filho do ex-jogador de Milan e Barcelona, recebeu de Nkunku e ampliou a vantagem.

TENTATIVA DE REAÇÃOCom o resultado adverso e precisando de um milagre, o Manchester United se lançou ao ataque do time alemão, chegou a diminuir o placar, mas não foi o suficiente. Em cobrança de pênalti, Bruno Fernandes fez o primeiro. Pogba fez o segundo depois de cobrança de escanteio do meio-campista português.

SITUAÇÃOCom a vitória, o RB Leipzig está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O Manchester United, após ser eliminado em terceiro na fase de grupos, disputará o mata-mata da Liga Europa na segunda metade da temporada europeia.

INDEFINIÇÃONo momento o RB Leipzig está em primeiro no Grupo H, mas a situação pode mudar. O Paris Saint-Germain enfrentará o Istambul Basaksehir nesta quarta-feira e, caso vença os turcos, passará em primeiro. A partida, que chegou a ser iniciada nesta terça, foi interrompida após uma acusação de racismo de um membro da comissão técnico da equipe da Turquia.