Raphinha marca golaço, Barcelona vence o Oviedo e retoma liderança em La Liga

O Barcelona contou com um golaço de Raphinha, venceu o lanterna Real Oviedo e retomou a liderança de La Liga neste domingo, no Camp Nou, pela 21ª rodada. O brasileiro também participou do lance que abriu o placar com Dani Olmo e marcou o segundo, antes de Lamine Yamal fechar a conta, em vitória por 3 a 0 construída no segundo tempo.

Com o triunfo, o Barça chegou aos 52 pontos e abriu um de vantagem sobre o Real Madrid. A partida marcou ainda a primeira titularidade de João Cancelo desde o retorno à Catalunha, enquanto Pedri foi desfalque. Do outro lado, o Oviedo, último colocado, tentou resistir com linhas baixas e jogo truncado, mas acabou punido pelos próprios erros.

O primeiro tempo teve amplo controle territorial do Barcelona, mas poucas chances claras. Bem organizado defensivamente, o Oviedo travou o ritmo da partida com faltas e conseguiu levar o empate sem gols para o intervalo. A melhor oportunidade dos donos da casa só apareceu nos acréscimos, em finalização de primeira de Raphinha, defendida por Escandell.

A postura mudou depois do intervalo. Mais agressivo na pressão e com linhas adiantadas, o Barcelona passou a sufocar a saída rival e encontrou o caminho do gol aos seis minutos, quando David Carmo errou na defesa, Raphinha ganhou pelo alto, Lamine Yamal ajeitou, e Dani Olmo bateu colocado para abrir o placar.

Cinco minutos depois, o brasileiro voltou a ser decisivo. Costas falhou na saída, Raphinha arrancou livre e encobriu Escandell com categoria, em um golaço que praticamente matou a reação do Oviedo e confirmou o protagonismo do atacante.

Já na reta final, Olmo deu uma cavadinha na área, Yamal ajeitou o corpo e acertou um lindo voleio para transformar a vitória em goleada e coroar a atuação do Barça diante de sua torcida.

O resultado recoloca o Barcelona no topo da tabela e reforça o impacto da volta ao Camp Nou após oito jogos longe de casa, enquanto o Oviedo segue na última posição, pressionado na luta contra o rebaixamento.