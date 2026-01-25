Raphinha marca golaço, Barcelona vence o Oviedo e retoma liderança em La Liga Com o triunfo, o Barça chegou aos 52 pontos e abriu um de vantagem sobre o Real Madrid Estadão Conteúdo 25.01.26 14h42 Raphinha, do Barcelona (Instagram @fcbarcelona) O Barcelona contou com um golaço de Raphinha, venceu o lanterna Real Oviedo e retomou a liderança de La Liga neste domingo, no Camp Nou, pela 21ª rodada. O brasileiro também participou do lance que abriu o placar com Dani Olmo e marcou o segundo, antes de Lamine Yamal fechar a conta, em vitória por 3 a 0 construída no segundo tempo. Com o triunfo, o Barça chegou aos 52 pontos e abriu um de vantagem sobre o Real Madrid. A partida marcou ainda a primeira titularidade de João Cancelo desde o retorno à Catalunha, enquanto Pedri foi desfalque. Do outro lado, o Oviedo, último colocado, tentou resistir com linhas baixas e jogo truncado, mas acabou punido pelos próprios erros. O primeiro tempo teve amplo controle territorial do Barcelona, mas poucas chances claras. Bem organizado defensivamente, o Oviedo travou o ritmo da partida com faltas e conseguiu levar o empate sem gols para o intervalo. A melhor oportunidade dos donos da casa só apareceu nos acréscimos, em finalização de primeira de Raphinha, defendida por Escandell. A postura mudou depois do intervalo. Mais agressivo na pressão e com linhas adiantadas, o Barcelona passou a sufocar a saída rival e encontrou o caminho do gol aos seis minutos, quando David Carmo errou na defesa, Raphinha ganhou pelo alto, Lamine Yamal ajeitou, e Dani Olmo bateu colocado para abrir o placar. Cinco minutos depois, o brasileiro voltou a ser decisivo. Costas falhou na saída, Raphinha arrancou livre e encobriu Escandell com categoria, em um golaço que praticamente matou a reação do Oviedo e confirmou o protagonismo do atacante. Já na reta final, Olmo deu uma cavadinha na área, Yamal ajeitou o corpo e acertou um lindo voleio para transformar a vitória em goleada e coroar a atuação do Barça diante de sua torcida. O resultado recoloca o Barcelona no topo da tabela e reforça o impacto da volta ao Camp Nou após oito jogos longe de casa, enquanto o Oviedo segue na última posição, pressionado na luta contra o rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Oviedo Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24