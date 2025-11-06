Raí fala sobre ser filho de paraense e família em Igarapé-açu: 'Muito orgulho da minha origem'

O ex-jogador Raí, ídolo do São Paulo e do Paris Saint-Germain (PSG), está em Belém e aproveitou a passagem pela capital paraense para destacar a importância da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) e relembrar suas raízes amazônicas. O craque ressaltou que é filho de mãe paraense e que seus pais já moraram no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Estado.

Durante a visita, o ex-jogador da Seleção Brasileira falou com emoção sobre sua ligação com o Estado e comentou o orgulho de carregar suas origens. “Literalmente, vesti a camisa [do Pará]. Acho que sou um orgulho para o Pará e para o Brasil. Mas, além disso, sou filho de paraense. Minha mãe é paraense, tenho uma família grande aqui em Belém e em outras regiões do estado. Meu pai, que é cearense, morou com ela no interior, em Igarapé-Açu. Meus quatro primeiros irmãos nasceram aqui, então tenho muito orgulho da minha origem”, contou.

Raí destacou ainda o simbolismo de Belém sediar a conferência climática e acredita que o evento poderá marcar um novo capítulo na história da Amazônia e do planeta. “Nesse momento da COP, o Pará recebendo esse evento é algo muito simbólico e que, com certeza, pode ser um divisor de águas”, afirmou.

O ex-jogador, que há anos se dedica a projetos sociais e ambientais, reforçou que a preservação da Amazônia é uma responsabilidade coletiva. Segundo ele, a COP30 será uma oportunidade para o mundo conhecer melhor a força, a cultura e o papel essencial do povo amazônico.

“Sou um ativista social e político há algum tempo. O tema do meio ambiente sempre me interessou, mas eu sabia pouco. Então, essa imersão faz parte da vontade de me tornar mais um ator ativo nessa luta”, declarou.

Trajetória

Aos 60 anos, Raí tem uma carreira marcada por conquistas e liderança. Irmão do também ex-jogador Sócrates — ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira —, ele iniciou sua trajetória no futebol pelo Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e também teve passagem pela Ponte Preta.

No São Paulo, Raí se consagrou como um dos maiores ídolos da história do clube. Com a camisa tricolor, conquistou cinco Campeonatos Paulistas, um Campeonato Brasileiro, duas Copas Libertadores e o Mundial de Clubes de 1992. Na Europa, defendeu o Paris Saint-Germain, onde levantou sete títulos e se tornou ídolo da torcida francesa.

Pela Seleção Brasileira, Raí foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987 e integrou o elenco que conquistou o tetracampeonato mundial em 1994, nos Estados Unidos.