Próxima rival do Paysandu, Inter de Limeira será SAF com Ronaldo, Roberto Carlos e príncipe saudita

As últimas semanas foram movimentadas em Limeira, interior de São Paulo. Isso porque a próxima rival do Paysandu na Série C, a Internacional, teve a aprovação do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A proposta do grupo de investidores, que inclui os pentacampeões Ronaldo e Roberto Carlos, além de um empresário saudita, recebeu aval definitivo em votação entre conselheiros.

O resultado da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) registrou 53 votos favoráveis e apenas um contrário. O estatuto do clube exigia o apoio de dois terços dos presentes para a validação da proposta. Torcedores que acompanhavam do lado de fora do local comemoraram com fogos de artifício.

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Valores e projeções financeiras

O acordo prevê a compra de 80% das ações da SAF. O grupo de investidores projeta aportes de até R$ 454 milhões ao longo de dez anos. Este valor é uma projeção financeira vinculada ao crescimento da empresa e ao cumprimento de metas, não um aporte garantido.

Adicionalmente, há uma garantia mínima de R$ 187 milhões em investimentos ao longo de 15 anos. Entre 2026 e 2027, estão previstos R$ 20 milhões para iniciar a reestruturação e o pagamento das dívidas, estimadas hoje em aproximadamente R$ 8,5 milhões.

Metas em campo e fora dele

A principal meta esportiva estabelecida no planejamento é levar a Inter de Limeira à Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas. O clube, com 112 anos de história, foi o primeiro do interior paulista a ser campeão estadual em 1986 e conquistou a Série B do Brasileiro em 1988.

A oferta foi apresentada inicialmente no fim de março, com o aval do Conselho Deliberativo para memorando de entendimentos e negociações jurídicas. Agora, uma última etapa burocrática é necessária para a transição.

Esta etapa inclui as assinaturas das partes e a elaboração do estatuto da Sociedade Anônima do Futebol. Também será preciso dar entrada na Junta Comercial para o CNPJ e solicitar a mudança na Federação Paulista de Futebol. A expectativa é que todos esses processos burocráticos sejam resolvidos até o início de 2027.

O grupo de investidores que assumirá a SAF é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini. Ele conta com a participação dos pentacampeões Ronaldo e Roberto Carlos, além do príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e outro sócio, cuja divisão ainda não foi divulgada.