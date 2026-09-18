Torcedor do Remo faz tatuagem do goleiro Marcelo Rangel e diz: 'o futebol não se explica' Cássio Miranda falou com o ídolo e ganhará assinatura de Rangel na tatuagem Fábio Will 18.09.26 15h07 Marcelo Rangel é titular absoluto no Remo (Luís Carlos/Ascom Remo) “O futebol não se explica”. Essa foi a frase do torcedor do Remo, Cássio Miranda, de 36 anos, que viralizou nas redes sociais, após tatuar a defesa do goleiro Marcelo Rangel, do Clube do Remo. Com mais de 12 horas de sessão, Cássio explicou os motivos de ter feito a homenagem e terá a oportunidade de conhecer o ídolo. Remista desde criança no interior de Marapanim (PA), Cássio, que trabalha com fabricação de móveis, sempre gostou dos treinos dos goleiros. Quando adolescente, se aventurou atuando no gol e fez do goleiro Marcelo Rangel, seu ídolo no futebol. “Sou muito fã do Rangel, desde a Série C. Sempre fui remista, desde a época do radinho, no interior de Marapanim. Sempre joguei no gol, e o Remo teve bons goleiros, como Marcelo Valença, Ivair, Gilberto, Adriano Paredão, Fabiano e Vinícius, que foi um cara sensacional defendendo o Remo, mas o Rangel foi aquele sentimento diferente. Não o conheço pessoalmente, mas acompanho ele nas redes sociais. Ele prega a palavra do Senhor. Espero um dia encontrar ele”, disse. Legenda (Arquivo pessoal) A ideia de fazer a tatuagem era antiga, mas a defesa de Marcelo Rangel diante do Flamengo, foi o “empurrãozinho” que faltava para sacramentar o projeto. “Ele se dedica muito ao Remo, e ontem chegamos ao ponto de fazer a tatuagem. Quando ele fez essa defesa do Flamengo, deu incentivo que faltava para realizar o projeto com o Lango, meu tatuador”, falou. 12 horas de tatuagem Cássio decidiu fazer a homenagem pelas mãos de Lango Tattoo, amigo de longa data que topou realizar o projeto. O vídeo da tatuagem viralizou nas redes e Cássio falou que recebeu mais elogios que críticas e garantiu um encontro com o ídolo. “Algumas pessoas criticaram [a tatuagem], mas a maioria foi só de elogios. O importante é eu estar feliz, minha vida que importa. Um amigo do Lango , que conhecia o Rangel, ligou pra ele no momento em que eu fazia a tatuagem. Confesso que fiquei emocionado em falar com o Rangel, uma sensação única. Vamos no Baenão semana que vem, pois o Rangel vai assinar minha tatuagem”, disse. Cássio Miranda com a sua tatuagem do goleiro Marcelo Rangel (Arquivo pessoal) Mensagem de Rangel Após a ligação, Cássio trocou mensagens com Marcelo Rangel, que afirmou que ficou feliz pela homenagem e citou a paixão do torcedor pelo Remo. “Foi uma coisa assim... sem palavras, ficou bonita demais. O tatuador é bom também, fiquei feliz demais, passei pra todo mundo, minha esposa, meus sogros. A paixão do pessoal de Belém pelo clube”, comentou. Tatuador Em contato com a equipe de O Liberal, Lango Tattoo falou do projeto pronto e de todo o processo feito para chegar ao final com uma arte perfeita. “Sou especialista em realismo e surrealismo. Sempre pego esse tipo de cliente em realismo colorido, e o Cássio já é meu cliente. Sou remista também e ele resolveu eternizar o Rangel. Fiz uma outra tatuagem para um teste, pois ele é moreno e deu certo. Peguei uma imagem do Rangel, ele aprovou e partimos para realizar o trabalho. Foram 12 horas de tatuagem”, disse, Lango Tattoo. Marcelo Rangel está no Remo desde 2023, quando chegou no e assumiu a vaga de Vinícius, outro ídolo azulino. Atualmente com 38 anos, Rangel conquistou dois acessos pelo Remo (da Série C para B e da Série B para A), além de ter levantado a taça do Parazão de 2025 e da Supercopa Grão-Pará neste ano. Ao todo o jogador já defendeu as cores do Leão Azul em 130 jogos. 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