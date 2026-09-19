Remo busca reação contra Santos no Mangueirão Na estreia de Thiago Carpini, Leão enfrenta o Peixe, que tenta se aproximar da parte de cima da tabela O Liberal 19.09.26 8h00 O Leão Azul recebe o Peixe em casa, em sua busca incessante por uma vitória na Série A. (Thiago Gomes | O Liberal) Remo e Santos se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, no Mangueirão, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em situações diferentes na tabela, os dois times entram em campo com objetivos distintos. Vice-lanterna, com 23 pontos, o Leão precisa reagir para diminuir a distância para os primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Peixe, por sua vez, ocupa a 10ª posição, com 35 pontos, e tenta manter a sequência positiva no campeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida também marca a estreia de Thiago Carpini no comando azulino. O treinador foi contratado após a saída de Léo Condé, demitido depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, na rodada anterior. Com pouco tempo de preparação, Carpini deve manter a base da equipe, mas terá de lidar com ausências importantes. O zagueiro Matheus Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e cumpre suspensão automática. Outra baixa é o atacante Jajá, principal goleador do Remo no Brasileirão, com sete gols. O jogador sofreu uma lesão grau IA no gastrocnêmio direito e também teve uma leve entorse no tornozelo esquerdo. Ele já iniciou tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance. O departamento médico ainda tem o lateral-esquerdo Mayk, que sofreu uma nova lesão na panturrilha direita e tem previsão de retorno apenas no início de outubro, além do lateral-direito João Lucas. VEJA MAIS Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento Torcedor do Remo faz tatuagem do goleiro Marcelo Rangel e diz: 'o futebol não se explica' Cássio Miranda falou com o ídolo e ganhará assinatura de Rangel na tatuagem Obras do CT do Remo avançam com preparação dos campos e estrutura dos blocos Estrutura prevista inclui três campos, academia, alojamento, refeitório, vestiários e áreas administrativas e de apoio à comissão técnica. Do outro lado, o Santos chega a Belém em momento mais positivo na Série A. O time venceu quatro dos últimos cinco jogos e conseguiu abrir distância para a zona de rebaixamento. A campanha recente mudou o cenário do Peixe, que agora tenta se aproximar da parte de cima da tabela. A equipe, porém, vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana. Para o confronto, Cuca também terá desfalques. Everton Cebolinha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante havia estreado pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, mas carregava duas advertências da passagem pelo Flamengo. Neymar também está fora. O principal nome do elenco santista segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e não atua desde o problema físico. O departamento médico ainda conta com Álvaro Barreal, Vinicius Lira e Pepê Fermino. Philippe Coutinho, recém-contratado, também não está à disposição e segue aprimorando a condição física antes da estreia. Ficha Técnica Data: 19/09/2026 Hora: 18h30 Local: Mangueirão Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) VAR: Diego Pombo Lopez (BA) Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Galeano. Técnico: Thiago Caripini Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo x santos série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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