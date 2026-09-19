Remo busca reação contra Santos no Mangueirão

Remo e Santos se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, no Mangueirão, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em situações diferentes na tabela, os dois times entram em campo com objetivos distintos. Vice-lanterna, com 23 pontos, o Leão precisa reagir para diminuir a distância para os primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Peixe, por sua vez, ocupa a 10ª posição, com 35 pontos, e tenta manter a sequência positiva no campeonato.

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A partida também marca a estreia de Thiago Carpini no comando azulino. O treinador foi contratado após a saída de Léo Condé, demitido depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, na rodada anterior. Com pouco tempo de preparação, Carpini deve manter a base da equipe, mas terá de lidar com ausências importantes.

O zagueiro Matheus Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e cumpre suspensão automática. Outra baixa é o atacante Jajá, principal goleador do Remo no Brasileirão, com sete gols. O jogador sofreu uma lesão grau IA no gastrocnêmio direito e também teve uma leve entorse no tornozelo esquerdo. Ele já iniciou tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance.

O departamento médico ainda tem o lateral-esquerdo Mayk, que sofreu uma nova lesão na panturrilha direita e tem previsão de retorno apenas no início de outubro, além do lateral-direito João Lucas.

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Do outro lado, o Santos chega a Belém em momento mais positivo na Série A. O time venceu quatro dos últimos cinco jogos e conseguiu abrir distância para a zona de rebaixamento. A campanha recente mudou o cenário do Peixe, que agora tenta se aproximar da parte de cima da tabela. A equipe, porém, vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana.

Para o confronto, Cuca também terá desfalques. Everton Cebolinha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante havia estreado pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, mas carregava duas advertências da passagem pelo Flamengo.

Neymar também está fora. O principal nome do elenco santista segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e não atua desde o problema físico. O departamento médico ainda conta com Álvaro Barreal, Vinicius Lira e Pepê Fermino. Philippe Coutinho, recém-contratado, também não está à disposição e segue aprimorando a condição física antes da estreia.

Ficha Técnica

Data: 19/09/2026

Hora: 18h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Galeano.

Técnico: Thiago Caripini

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa.

Técnico: Cuca