Presidente do Santos fala sobre retorno de Neymar ao time: 'Tenho sonhos mais rápidos para concluir'

O Santos sofreu o primeiro rebaixamento da sua história no Campeonato Brasileiro. Em 2024, o time vai jogar a Série B do Brasileirão e passa por um processo de reconstrução. Em entrevista ao GE nacional, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, falou sobre o possível retorno de Neymar.

Apesar do cartola ter manifestado o desejo pelo atacante brasileiro, que brilhou com a camisa do Santos, Teixeira disse que, no momento, há outras prioridades.

"Hoje tenho sonhos mais rápidos para concluir (risos), sonhos que são necessários", afirmou o presidente.

VEJA MAIS

Neymar iniciou a carreira nas categorias de base do Santos. Em 2009, subiu para o time principal e conquistou espaço entre os titulares. Com o Peixe, o atacante participou da campanha do título da Libertadores da América, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana de 2012.

O atacante deixou o Santos em 2013 e foi para o Barcelona. Após quatro temporadas, o brasileiro saiu para o PSG, onde ficou por seis anos. Atualmente, aos 32 anos, Neymar defende o time árabe Al Hilal.

Marcelo Teixeira destacou que há interesse no jogado, mas que a negociação não depende só do clube. O presidente também apontou que é possível que o atacante amplie o contrato com o Al Hilal por conta da lesão que sofreu no joelho.

"Não depende de nós. O Santos acompanha de perto a situação do Neymar. Ele tem contrato de dois anos com o Al-Hilal (válido até 30 de junho de 2025), houve a fatalidade da contusão e não sei se ele ampliará o contrato. Na conversa que tive com o Neymar, entendi que é possível uma extensão. Se isso acontecer, deve ser pelo tempo que ele ficou parado. Estamos acompanhando essas tratativas e essas negociações para saber quando ele ficará livre para resolver sua situação, sua volta ao Brasil. Se for o caso, antes disso, a gente desenha um projeto de retorno dele ao Brasil. Não depende apenas do Santos, depende também da vontade do jogador", concluiu Marcelo Teixeira.