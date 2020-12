'Posso chamar para comer na minha mesa', diz Lewandowski sobre fala de Griezmann em relação a Messi e CR7

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Robert Lewandowski será a capa da próxima edição da revista "France Football", responsável pela Bola de Ouro, mas que não teve sua realização neste ano por conta da Covid-19. O jogador falou sobre sua última temporada e revelou quase ter jogado no Manchester United.

Na conversa com os franceses, Lewandowski brincou com uma fala de Griezmann, que em 2018 afirmou que "já sentava na mesma mesa que Messi e Cristiano Ronaldo". Para o polonês, tanto o argentino como o português estão em um nível acima.

- Messi e Cristiano Ronaldo estão sentados na mesma mesa, no topo, há muito tempo e é isso que os torna incomparáveis. Eu não consigo me imaginar ao lado deles nesse ponto de vista - disse Lewandowski, que completou falando sobre sua fase atual:

- Mas se você pegar os números desse ano e dos últimos, acho que estou muito bem em termos de performance e gols marcados. Se não posso sentar na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo, acho que posso convidá-los para comer na minha.

O camisa 9 do Bayern de Munique também disse que quase defendeu as cores do Manchester United, em 2012, à época comandado por Alex Ferguson.

- Depois do meu segundo ano em Dortmund, tive uma conversa com Sir Alex Ferguson. Ele queria que eu fosse para o Manchester. Fiquei muito interessado. Posso até dizer que estava pronto, mas o Borussia Dormtund não queria me deixar ir. Não me chateou muito mais do que isso porque as coisas estavam indo bem.

Troféu do "The Best", da Fifa, não apareceu nas fotos da entrevista à France Football (Foto: Divulgação / France Football)