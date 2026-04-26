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Portal espanhol coloca Endrick na mira do Arsenal

Estadão Conteúdo

O centroavante Endrick vive uma temporada de afirmação no futebol europeu e atualmente está emprestado ao Lyon-FRA pelo Real Madrid-ESP. Titular desde que chegou à França, o brasileiro despertou o interesse de outros clubes. Segundo o portal Mundo Deportivo, de Barcelona, o Arsenal-ING estaria interessado no atacante.

A equipe de Londres estaria disposta a fazer uma oferta pelo jovem atacante. O elenco de Mikel Arteta conta com outros três brasileiros: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Esse último, inclusive, está sendo sondado por outros times e uma saída abriria espaço para Endrick.

Sem muitas oportunidades com Xabi Alonso no gigante espanhol, o ex-Palmeiras tem sido peça fundamental de Paulo Fonseca e anotou 7 gols desde que chegou em janeiro. Além disso, distribuiu seis assistências em 18 partidas. As boas atuações possibilitaram o retorno para a seleção brasileira, nos amistosos contra França e Croácia.

Apesar do interesse do Arsenal, a tendência é uma volta ao Real Madrid após o término da temporada europeia. O gigante espanhol colocou o jovem espanhol Gonzalo Garcia no mercado, possibilitando o retorno do brasileiro para ser reserva de Kylian Mbappé. A possível saída de Rodrygo também deve abrir mais espaço no elenco.

O Lyon disputa apenas a Ligue One neste final de temporada e o atacante tem mais três jogos pela equipe. Neste momento, o clube ocupa a 3ª colocação e está muito próximo de conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League.

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