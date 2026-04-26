Portal espanhol coloca Endrick na mira do Arsenal Estadão Conteúdo 26.04.26 14h11 O centroavante Endrick vive uma temporada de afirmação no futebol europeu e atualmente está emprestado ao Lyon-FRA pelo Real Madrid-ESP. Titular desde que chegou à França, o brasileiro despertou o interesse de outros clubes. Segundo o portal Mundo Deportivo, de Barcelona, o Arsenal-ING estaria interessado no atacante. A equipe de Londres estaria disposta a fazer uma oferta pelo jovem atacante. O elenco de Mikel Arteta conta com outros três brasileiros: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Esse último, inclusive, está sendo sondado por outros times e uma saída abriria espaço para Endrick. Sem muitas oportunidades com Xabi Alonso no gigante espanhol, o ex-Palmeiras tem sido peça fundamental de Paulo Fonseca e anotou 7 gols desde que chegou em janeiro. Além disso, distribuiu seis assistências em 18 partidas. As boas atuações possibilitaram o retorno para a seleção brasileira, nos amistosos contra França e Croácia. Apesar do interesse do Arsenal, a tendência é uma volta ao Real Madrid após o término da temporada europeia. O gigante espanhol colocou o jovem espanhol Gonzalo Garcia no mercado, possibilitando o retorno do brasileiro para ser reserva de Kylian Mbappé. A possível saída de Rodrygo também deve abrir mais espaço no elenco. O Lyon disputa apenas a Ligue One neste final de temporada e o atacante tem mais três jogos pela equipe. Neste momento, o clube ocupa a 3ª colocação e está muito próximo de conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Endrick Lyon Arsenal Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00