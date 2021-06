Por negociação envolvendo França, Figueirense tem contas bloqueadas pela justiça

Em razão de dívida acumulada pelo Figueirense com o Palmeiras relacionada a negociação envolvendo o meio-campista França, o Figueira teve suas contas bloqueadas por conta de ação de execução em processo aberto pelo clube paulista.

>Baixe e aproveite o APP Lance! Resultados

A informação divulgada pelo jornalista Diego Garcia no portal 'UOL' e confirmada pelos dois clubes é de que a ação judicial foi iniciada ainda em 2018 pelo fato de que, no acordo de empréstimo onde o clube catarinense arcaria com sete parcelas mensais de R$ 40 mil para o auxílio do pagamento dos salários, nenhuma delas foi quitada.

Na ação, os palmeirenses cobram o valor de R$ 1 milhão que não foi encontrado nas contas ligadas a instituição de Florianópolis visando a realização de penhora. Por isso, patrocinadores, o Grupo Globo (direitos de TV) e até mesmo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pensando em valores de premiação, também foram intimados para saber das quantias que o clube tem a receber

No caso do Alvinegro, a argumentação foi de que a cobrança já tinha prescrito quando da cobrança inicial do clube de São Paulo em 2018 na transação que ocorreu em 2014. O prazo para direito à pretensão é de três anos.

Outro ponto argumentado pelo Figueirense é de que o cálculo de valores, mesmo com a inclusão de juros, é bastante exacerbado de acordo com as contas feitas pelo time catarinense onde o valor correto seria de R$ 345 mil ainda em 2018 e não R$ 540 como foi incluso na ação.