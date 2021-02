'Pior time do mundo', Íbis ironiza 'campanha impecável' de Botafogo, rebaixado para a série B

O Botafogo foi rebaixado pela terceira vez à série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira, após mais uma derrota, desta vez, para o Sport. O Glorioso não possui mais chances matemáticas de fugir da zona da degola. Nas redes, o clube foi zoado por muitos torcedores. Até o perfil oficial do Íbis, conhecido como o 'pior time do mundo', provocou o clube carioca.

- Campanha invejável, parabéns Botafogo - ironizou o perfil do clube, que brinca de achar ruim quando o próprio elenco joga bem e 'comemora' quando o time sofre derrotas.

O time Carioca, um dos grandes do futebol brasileiro, é o lanterna com apenas 24 pontos em 34 jogos, o clube em 18 jogos, vencendo em apenas quatro oportunidades e empatando 12 vezes. Outro a comentar o desempenho do Glorioso foi o jornalista Mauro Cezar Pereira, que criticou a campanha muito abaixo do esperado do clube.