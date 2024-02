Gabriel Ohnmatch, pioneiro da patinação no gelo do Brasil, morre aos 23 anos

O ex-patinador de gelo Gabriel Ohnmatch morreu na última sexta-feira (2) aos 23 anos. A notícia foi confirmada pela própria família do ex-atleta. De acordo com a informação, o jovem foi encontrado morto pela mãe, Fátima Ohnmatch, no sofá de casa, em Schaffhausen, na Suíça, onde morava

Gabriel nasceu na Alemanha, mas como a mãe é brasileira, optou por defender as cores do Brasil na patinação de velocidade. Com isso, o jovem se tornou pioneiro na modalidade aqui no país, que não tem tradição em esporte no gelo. O jovem, inclusive, ajudou a desenhar uniformes para os patinadores brasileiros.

Gabriel competiu entre 2015 e 2017, sendo peça importante para que o Brasil conseguisse retomar a filiação com a União Internacional de Patinação (ISU). No entanto, o ex-atleta decidiu se afasta do esporte e das competições para cursas a faculdade de química, mas tinha vontade de retornar para a modalidade.

O ex-patinador não chegou a disputar os Jogos Olímpicos de Inverno. Participou de competições na Suíça e Alemanha. Por meio das redes sociais, a Confederação Brasileira de Despostos no Gelo (CBDG) lamentou a morte do ex-atleta.

Gabriel foi encontrado pela mãe, deitado no sofá, de fone, e sem nenhum ferimento aparente. Agora, a família aguarda o laudo para saber a causa da morte.