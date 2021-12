Piloto brasileiro sofre acidente na Fórmula 2 e é socorrido de helicóptero

Durante a largada do Grande Prêmio no GP da Arábia Saudita, da Fórmula 2, o piloto brasileiro, Enzo Fittipaldi, neto do ex-piloto bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, se envolveu em um acidente grave na cidade de Jeddah. O carro de Théo Pourchaire, piloto da equipe Art Grand Prix, não conseguiu mover na largada e Enzo, da Charouz Racing System, acertou com tudo o carro do francês; veja:

A TV que mostra a corrida ao vivo mostrou Enzo consciente, enquanto era levado até o helicóptero. A informação inicial de um colunista de esporte diz que o jovem brasileiro fez sinal de positivo enquanto era levado para atendimento médico.