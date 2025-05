Piastri larga na pole no GP da Espanha de F1, e Bortoleto, em 12º, obtém seu melhor grid

Oscar Piastri vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O piloto da McLaren cravou o melhor tempo na manhã deste sábado no Autódromo de Montmeló, na Catalunha, e terá o Lando Norris, da McLaren, como companhia na primeira fila. Max Verstappen, da Red Bull, parte do terceiro lugar. Bortoletto será o 12°, seu melhor grid na temporada.

Os 18 minutos do Q1 foram abertos por Franco Colapinto, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon e Oliver Bearman, que foram os primeiros a irem para a pista do circuito de Barcelona. Oscar Piastri fechou com a melhor volta, marcando 1min12s551, seguido por Max Verstappen, Lando Norris e George Russell. Charles Leclerc ficou em sexto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 10º e avançou ao Q2, com a melhor volta em 1min13s045, à frente de Lewis Hamilton, que ficou em 11º. O carro da Alpine, do argentino Colapinto, quebrou e o deixou fora do Q2. Junto com ele, também foram eliminados Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Carlos Sainz e Yuki Tsunoda. O japonês da Red Bull será o último do grid.

No Q2, os 15 minutos foram inaugurados por Albon. O australiano Piastri, com sua McLaren, registrou 1min11s998 e se manteve como o mais rápido da pista, seguido por seu companheiro Lando Norris, com 1min12s056. Verstappen ficou em terceiro.

Além dos três, também avançaram ao Q3: Russell, Hamilton, Hadjar, Leclerc, Alonso, Antonelli e Gasly. Bortoleto terminou em 12º, com 1min12s726, e ficou fora do Q3, assim como Albon, Lawson, Stroll e Bearman.

Por sua vez, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, 20 anos, novato da Sauber, trouxe atualização para a Espanha e esteve mais uma vez no Q2. Ele larga em 12°, seu melhor grid na temporada da Fórmula 1. O jovem foi muito elogiado pela equipe após o desempenho.

No Q3, Oscar Piastri conseguiu, no final, tomar a ponta de Lando Norris, com 1min11s546, e confirmar sua quarta pole position na temporada. O líder da competição tenta abrir ainda mais vantagem sobre o companheiro. Max Verstappen e George Russell marcaram o mesmo tempo de 1min11s848, mas o holandês largará à frente no grid por ter completado a volta antes do britânico

O GP da Espanha é a nona corrida do calendário da F1 e está marcada para domingo, às 10h (de Brasília). Os canais Band, BandSports e a F1TV transmitem o evento.

Confira o grid de largada do GP da Espanha:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min11s546

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min11s755

3° - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s848

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min11s848

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min12s045

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min12s111

7° - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min12s131

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s199

9° - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min12s252

10° - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s284

11° - Alexander Albon (ING/Williams), 1min12s641

12° - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min12s726

13° - Liam Lawson (NZL/RB), 1min12s763

14° - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min13s058

15° - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min13s650

16° - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min13s190

17° - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min13s201 Q3

18° - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min13s203

19° - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min13s334

20° - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min13s385