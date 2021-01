Peter Crouch aconselha Kane a não trocar Tottenham pelo Real Madrid

Diante de especulações sobre uma possível transferência de Harry Kane para o Real Madrid, o ex-atacante Peter Crouch deu um conselho para o centroavante. Em entrevista ao “Daily Star”, o inglês afirmou que não trocaria o Tottenham pela equipe merengue, pois o atual camisa nove pode fazer história na equipe londrina.

- Se você ganhar algo pelo Tottenham vai valer 10 vezes mais do que se você for ao Real Madrid e conquistar algo. Ele é um jogador de ponta e ninguém pode julgá-lo caso queira uma mudança. Mas eu sinto que ele pode ganhar algo no Tottenham. Se ele terminar (a carreira) lá ou comandar a conquista de algo, mandarão construir uma estátua dele.

> Veja a tabela da Premier LeagueCaso permaneça na Premier League, Kane também deve buscar o título de maior artilheiro da história da competição e ultrapassar Alan Shearer. Na atual temporada, o atacante participou de 18 jogos do Campeonato Inglês, anotou 12 gols e foi responsável por dar 11 assistências para os companheiros.