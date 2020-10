Pela 3ª vez em 10 anos, 'pofexô' Luxemburgo fica sem clube no Dia dos Professores; web ironiza

O treinador Vanderlei Luxemburgo não é mais treinador do Palmeiras. Após perder para o Coritiba, nesta quarta-feira, por 3 a 1, em São Paulo, o técnico de futebol - carinhosamente apelidado pelos torcedores como professor Luxa - está sem clube. Demitido em plena véspera da data marcante de 15 de outubro, onde se comemora do Dia do Professor, nesta quinta, esta será a terceira vez nos últimos 10 anos que o experiente comandante fica sem ter "escola" para ensinar.

A última vez que o treinador havia passado o marcante Dia do Professor sem estar cuidando de seus jogadores foi em outras duas oportunidades: em 2016, após ser demitido do Tianjin Quanjian, da China - onde só voltou a trabalhar em maio do ano seguinte -,e em 2018, onde não treinou nenhum clube. Após deixar o Sport, em 2017, Luxa havia sido demitido dias depois da marcante data.

Nas redes sociais, muitos torcedores brincaram com a curiosa situação. Os internautas lembraram que Luxa possui a fama de ensinar seus comandados e ironizaram ele ter sido demitido um dia antes do dia celebrado por diversos mestres pelo Brasil. Vale lembrar que o treinador comandava a "Academia Palmeiras".

- Palmeiras demitir o Luxemburgo na véspera do dia do Professor foi muita maldade - escreveu uma torcedora.

O LANCE! fez um levantamento dos últimos 10 anos do profissional. Confira o retrospecto de Luxemburgo em clubes entre 2009 e 2020:​Julho de 2009 até dezembro de 2009 - SantosDezembro de 2009 até setembro de 2010 - Atlético MineiroOutubro de 2010 até fevereiro de 2012 - FlamengoFevereiro de 2012 até junho de 2013 - GrêmioJulho de 2013 até novembro de 2013 - FluminenseJulho de 2014 até maio de 2015 - FlamengoJunho de 2015 até agosto de 2015 - CruzeiroSetembro de 2015 até junho de 2016 - Tianjin QuanjianMaio de 2017 até outubro de 2017 - SportMaio de 2019 até dezembro de 2019 - VascoDezembro de 2019 até outubro de 2020 - Palmeiras

15 de outubro de 2016 - sem clube15 de outubro de 2018 - sem clube15 de outubro de 2020 - sem clube