Pedro é ausência na lista de relacionados do Flamengo contra o São Paulo por opção técnica

O Flamengo não vai contar com o centroavante Pedro na tarde deste sábado, diante do São Paulo, no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora da lista de relacionados para a partida, o atacante treinou em separado e sequer participou do coletivo realizado na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu.

O fato só evidencia o esfriamento que caracteriza atualmente o relacionamento do atleta com a atual comissão técnica. O próprio treinador Filipe Luís está insatisfeito com desempenho do atacante nos treinamentos.

De volta ao time após uma grave lesão no joelho esquerdo, Pedro ainda não conseguiu recuperar o seu futebol. No Mundial de Clubes, além de não ter conseguido se firmar entre os titulares, o artilheiro perdeu espaço na preferência do treinador rubro-negro, que apostou suas fichas em Luís Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e até mesmo no novato Wallace Yan.

Depois de ser titular na estreia contra o Espérance e o Los Angeles FC, o camisa 9 atuou em parte duelo com o Chelsea, mas não entrou em campo na partida em que o clube foi eliminado pelo Bayern de Munique com a derrota de 4 a 2, nas oitavas de final.

A informação de que o Flamengo estaria aberto a uma negociação para vender o atleta serviu para deixar o clima mais tenso entre o jogador e o departamento de futebol.

O Flamengo figura na primeira colocação do Campeonato Brasileiro e ostenta 24 pontos (mesma pontuação do Cruzeiro, que fica em segundo nos critérios de desempate). Já o São Paulo contabiliza 12 pontos, ocupa o 14º lugar e tenta emplacar uma reação no torneio para se distanciar da zona de rebaixamento.