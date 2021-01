Zagueiro do Paysandu fala sobre jogo que vale o retorno para a Série B: 'Significa muito'

Para um jogador do Paysandu, a partida contra o Ypiranga, que pode garantir o acesso à Série B, tem um significado ainda mais especial. O zagueiro Perema fez parte do elenco bicolor que caiu em 2018 para a Série C. Ele conta que nos últimos dois anos ficou com o sentimento de que precisa colocar o time de volta a Segundona e vai fazer de tudo para conseguir isso na tarde deste sábado.

“Uma das partidas mais importantes. Teve capítulo do ano passado que não conseguiu. Nesse ano novamente estamos tendo a chance. Só depende da gente. Sabemos da importância do jogo e da dificuldade que vamos enfrentar. Mas estamos preparados e focados. E tem uma importância pessoal para mim, que venho de uma queda em 2018. Significa muita coisa. Quem estava aqui em 2018, na queda do Paysandu, sentiu muito. Sabemos das condições que vamos enfrentar o Ypiranga e da dificuldade. Mas espero o acesso para colocar o Paysandu de onde não deveria ter saído”, afirmou o jogador.

Perema disse que o time está preparado e sabe da dificuldade que será enfrentar o Ypiranga, no Colosso da Lagoa. Mas que está consciente de que só depende de si para voltar à Série B.

“A gente tem que estar bem em todos os aspectos. Entrar ligados e focados, com inteligência. A gente não vai entrar só para defender. A gente sabe que só depende da gente. Então precisamos fazer um jogo equilibrado e concentrado. Que a gente possa fazer os gols e não tomar. E, consequentemente, sair com a classificação que será o mais importante”, comentou.

A partida entre Ypiranga e Paysandu será às 17 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.