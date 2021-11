Zagueiro do Papão diz que resultados ruins diante do Leão não afetam o time: ‘Histórias para torcida'

Uma das semifinais da Copa Verde terá o clássico entre Remo e Paysandu, que vão se enfrentar duas vezes na próxima semana: na quarta-feira (1), na Curuzu; e no sábado (4), no Baenão. No retrospecto recente, em 9 jogos o Leão leva a vantagem com quatro vitórias, contra três do Papão. O único Re-Pa deste ano até aqui, pelo Parazão, foi vencido pela equipe azulina. Mas, para o zagueiro Victor Sallinas, isso não afeta a equipe.

“Esses resultados ruins são histórias para torcida e não para a gente. Mas isso sempre acaba trazendo uma motivação a mais para vencermos e diminuirmos esse retrospecto ruim”, declarou o jogador.

Sallinas chegou no Paysandu em agosto deste ano e este será o primeiro Re-Pa do jogador. Segundo ele, a expectativa está alta. Além disso, ele ressaltou que é essencial que o Paysandu vença a partida para chegar bem na briga pelo título.

“Todo clássico, quando você vence, parece que as coisas ruins que aconteceram no ano ficam para trás. Ganha motivação, um ânimo a mais na competição, no elenco, na direção também. Essa vitória é muito importante para conquistar esse campeonato”, finalizou o jogador.

Veja outros trechos da entrevista de Victor Sallinas:

Desvantagem

“Em clássico eu nunca vejo desvantagem, porque iguala tudo, vontade, parte técnica. Quem joga sabe da grandeza. Então, não tem desvantagem, não tem favorito. A gente vê no Campeonato Carioca, Paulista, times que não são favoritos no clássico, que não vivem um bom momento, vencendo. Então, acredito que não tem essa de momento bom, ruim, desmanche de elenco ou não, quem jogar vai levar a sério para a gente sair vitorioso”.

Preparo físico

“Com a saída da Série C, focamos só na Copa Verde. Tivemos uma folga em que todo mundo descansou, virou essa chave, focar somente nessa competição e lapidar essa parte física, que quando está em competição muitas vezes o elenco acaba ficando meio desnivelado. Agora acredito que temos uma equipe mais homogênea”.