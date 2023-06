West Ham vence Fiorentina com gol no último minuto e garante título da Conference League

Em um confronto intenso nesta quarta-feira (7), West Ham e Fiorentina disputaram a grande final da UEFA Conference League. A partida ocorreu na Fortuna Arena, em Praga, capital da República Tcheca. Com um gol nos minutos finais do jogo, os Hammers saíram vitoriosos com o placar de 2 a 1, conquistando o título da competição europeia.

O primeiro tempo começou com uma breve interrupção devido a copos atirados no gramado, mas o jogo foi retomado logo em seguida. O West Ham começou a partida melhor, criando as melhores chances. Aos 12 minutos, Declan Rice aproveitou uma sobra e chutou de fora da área, colocando o goleiro da Fiorentina em alerta.

Depois que o time inglês dominou as ações, os italianos conseguiram controlar o jogo nos últimos minutos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, Jovic aproveitou um rebote de Areola e mandou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar. No entanto, o gol foi anulado após revisão do VAR, devido à posição irregular do atacante. As equipes foram para o intervalo com um empate sem gols.

No segundo tempo, o West Ham continuou pressionando e seus esforços foram recompensados aos 15 minutos, quando receberam um pênalti por causa de uma mão na bola por um defensor da Fiorentina. Benrahma assumiu a responsabilidade e converteu calmamente a penalidade, dando a liderança para sua equipe.

No entanto, a vantagem durou pouco, pois a Fiorentina empatou aos 21 minutos, com Bonaventura. O meio-campista recebeu a bola dentro da área e mandou para o fundo do gol.

O jogo parecia se encaminhar para a prorrogação até que, aos 44 minutos, Paquetá fez um passe preciso para Bowen, que demonstrou tranquilidade e colocou a bola no fundo da rede. Fim de jogo! O West Ham saiu vitorioso com uma vitória por 2 a 1.

Com esse resultado, o West Ham conquistou seu terceiro título europeu e seu primeiro troféu da UEFA Conference League. O triunfo garante à equipe londrina uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.